السباحة الأولمبية جليتشكوفا تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتحدث البطلة الأولمبية السباحة الأوكرانية يانا جليتشكوفا، الحاصلة على 4 ميداليات ذهبية في الأولمبياد، خلال جلسة بعنوان الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وتتحدث يانا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تدريبات السباحة، وتستعرض أحدث التقنيات التي يتم استخدامها في التدريب للوصول إلى أعلى مستوى في الأداء.

عملاق السلة

ويشارك أيضاً في المؤتمر، دوني نيلسون مدير عام ومسؤول قطاع كرة السلة في نادي دالاس مافريك الأمريكي لكرة السلة، ويتحدث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها نادي دالاس مافريك في تدريب وتأهيل اللاعبين، وفي تطوير الملاعب بأحدث التقنيات الحديثة خلال جلسة تحمل عنوان الجماهير والملاعب الذكية، كما يتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير رياضة كرة السلة بشكل عام، ويعد نيلسون أحد نجوم اللعبة في فترة الستينيات والسبعينيات، كما أنه من المدربين المرموقين بمسيرة امتدت من منتصف السبعينيات وحتى 2010، تولى خلالها تدريب العديد من الفرق الكبيرة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، وأحرز خلالها لقب البطولة 5 مرات.

رياضات المستقبل

كما يستضيف مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، بيبوب غريستا رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز، الذي يتحدث خلال جلسة بعنوان رياضات المستقبل عن مستقبل رياضات التحدي وطرق تطويرها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يتم استخدامها في مشاريع الهايبرلوب، وابتكر بيبوب غريستا كبسولة مصممة لنقل الركاب بسرعة كبيرة إلى مسافات بعيدة، التي تمثل جزءاً من نظام النقل المستقبلي عالي التقنية، والهايبرلوب هو نظام دفع كهرومغناطيسي، يعمل على تسريع المقصورات ودفعها إلى الأعلى، من خلال أنبوب يمتد بين المدن، وتتضمن المقصورات ناقلاً ووعاء ضغط موصولاً بهيكل معدني، يمكّن تسريع الناقل إلى أعلى سرعة، وتوفر البيئات الداخلية المختلفة، وترتيبات الجلوس للمسافرين تجربة سفر مصممة خصيصاً لتلبية حاجاتهم، سواء كانوا يسافرون منفردين أو في مجموعات.

ويتحدث أيضاً خلال المؤتمر اليسو روسي عميد كلية التقنيات جامعة بيزا الإيطالية، عن برمجيات الذكاء الاصطناعي في كرة القدم، في جلسة الابتكار والتطوير، كما يتحدث أليكس شامبيون الباحث في علوم الأداء الفني، أهمية الإحساس في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، خلال جلسة بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في استمرارية الأداء الفني للرياضيين.