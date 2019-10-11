شباب الأهلي بطلاً لأول الألقاب بـ «فار السلة»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حسم فريق شباب الأهلي أول ألقاب الموسم في كرة السلة لصالحه بعد نهائي مثير حُسم بالرمية الحرة بعد لجوء طاقم التحكيم للإعادة التلفزيونية على طريقة «الفار» في كرة القدم لاحتساب المخالفة الأخيرة في المباراة قبل 3 ثوان من نهاية الوقت الأصلي، لتفصل بين تعادل الفريقين 88-88 إلى فوز شباب الأهلي 90-88، وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، على أن المباراة النهائية فاقت حد التوقعات من ناحية المستوى الفني والإثارة المطلوبة، وقال انه النهائي الأقوى تاريخياً بين الفريقين وقدم التهنئة لفريق شباب الأهلي بالفوز باللقب وتمنى حظاً أوفر للنصر ولبقية الفرق، وقال إن الفريقين قدما مستوى مبهراً طوال زمن المباراة بدليل أن النتيجة كانت معلقة حتى آخر ثانية ولا يستطيع أي شخص توقع الفائز، وقال القرقاوي إن الدفع بعناصر شابة من لاعبي منتخب الناشئين الذين شاركوا في مونديال 2014 في الإمارات، كان أمراً جيداً لفريق شباب الأهلي يبرهن على الفوائد التي كان ينظر لها اتحاد السلة.

نهائي مثير

وقال اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي إن النهائي جاء مثيراً للغاية والتنافس بين الفريقين حتى آخر ثانية مما يدل على أن مستوى اللعبة في تطور كبير، وأوضح أن التحكيم كان جيداً ولم تحدث فيه أي اعتراضات والمباراة كانت مثيرة وهناك فرق بين الإثارة الحقيقية والتوتر وبحمد الله أن المباراة كانت بعيدة عن التوتر وركز الفريقان على تقديم أفضل ما عندهم من جماليات كرة السلة ومتعتها، وبارك اللواء المري للفريقين ولاتحاد كرة السلة هذا المستوى كما بارك لناديه تحقيق أول انجازات كرة السلة هذا الموسم، وأشاد بما قدمه اللاعبون الشباب في الفريق مع بقية زملائهم أصحاب الخبرة.

وعبر عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه الفريقان ووصفهما بأنهما يستحقان البطولة معاً، وقال إن النهائي كان مقنعاً للجميع من جميع النواحي كمستوى فني وحضور جماهيري ومستوى تحكيم نجح في إدارة المباراة وخروجها بشكل مميز رغم الندية الكبيرة فيها.

أفضل فريقين

وبدوره، وصف الكابتن أحمد عمر المدير الفني لفريق النصر المباراة النهائية بالمميزة والتي تناسب النهائي بين أفضل فريقين في البطولة، وقال إن فريقه قدم مستوى مميزاً برغم النقص والغيابات وتأثر المحترف الأجنبي بوند من الإصابة حيث شارك بعد غيبة وعلي عباس الذي أصيب بكسر في يده، وقال عمر انه كان يتمنى أن يستند الحكام على «الفيديو» في جميع الحالات وليس فقط في الحالة الأخيرة التي حدثت قبل ثوان معدودة وحسم بها شباب الأهلي النتيجة، مشيراً إلى أن اللجوء لـ «الفيديو» عموماً غير معتمد في كرة السلة.