«القافلة الزرقاء» تزيّن شواطئ جميرا بمشاركة أهل البحر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت شواطئ جميرا، أول من أمس، تظاهرة كبيرة مع انطلاق المسيرة البحرية «القافلة الزرقاء» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل وبمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة الفيكتوري تيم وإدارة اليخوت الأميرية، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات 2019 الذي تستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 24-27 أكتوبر الجاري، وتهدف مبادرة «القافلة الزرقاء» للتوعية بأهمية تنظيف المحيطات وتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر التحديات التي تواجه العالم، ومن بينها قضايا البيئة البحرية، حيث جاء تنظيم هذه الفعالية ضمن الخطة الترويجية للحدث العالمي الكبير «تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات 2019»، الذي يقام في دولة الإمارات والمنطقة والشرق الأوسط للمرة الأولى بمشاركة 190 دولة، وقاد المسيرة والقافلة قوارب القيادة العامة لشرطة دبي من مركز شرطة الموانئ.

كما أضاف فريق شرطة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بطل الموسم قبل الماضي ووصيف الموسم المنصرم، والذي يستعد لموسم سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لمحة من الماضي للمسيرة الهادفة، وطغى اللون الأزرق على المسيرة الكبيرة بالحضور المتميز لمؤسسة الفيكتوري تيم التي أسهمت في إنجاح الحدث عبر زورق الفريق بطل العالم لزوارق إكس كات 2017، والذي جاب شواطئ دبي المعروفة نسناس بيتش وكايت بيتش وأم سقيم بيتش بقيادة أحمد السويدي وطاقم المؤسسة، وأيضاً الدراجة الزرقاء المميزة لفرق أكاديمية مؤسسة الفيكتوري تيم بقيادة حسن قاسم.