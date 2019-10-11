100 لاعب ولاعبة يدشّنون «عربية المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رحب ياسر سالم الساعدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بضيوف الدولة نيابة عن عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي للعبة، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح البطولة العربية للمواي تاي، أمس، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي وسط أجواء حماسية رائعة، بحضور البعثات المشاركة وعشاق اللعبة من مختلف الجنسيات، إلى جانب أعضاء الاتحاد العربي، عبد الكريم الهلالي نائب رئيس الاتحاد، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي، وطلال الهاشمي وسعيد المهيري ممثلين لمجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء الاتحاد المحلي للمواي تاي.

وأكد الساعدي، أن اتحاد الإمارات حريص على تطوير اللعبة ودعم الشباب العربي باستضافة مثل هذه البطولات، مثمناً في ذلك الوقت مشاركة 15 دولة في البطولة بأكثر من 100 لاعب ولاعبة، خاصة وأن هذا العدد من المشاركين أكد على نجاح البطولة قبل بدء المنافسات رسمياً، مشيراً في كلمته إلى أختيار أبوظبي لتكون مقراً رسمياً للاتحاد العربي للمواي تاي قائلاً: هذا الاختيار يضعنا أمام تحد جديد والبحث عن تحقيق إنجازات أكبر بالتعاون مع الاتحادات العربية الشقيقة، وفي ختام كلمته، تمنى التوفيق لكل المنتخبات وتقديم مستوى جيد وأن توفر البطولة فرصة الاحتكاك الجيد مما يسهم في تطوير اللعبة عربياً.

نجاح

بدوره، قدم عبد الكريم الهلالي نائب رئيس الاتحاد العربي الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وتسخير كافة متطلبات النجاح للبطولة العربية، متوقعاً نجاحاً كبيراً للبطولة من واقع التنظيم الجيد الذي شاهده والاهتمام الكبير من قبل الاتحاد الإماراتي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وجود أكثر من 100 لاعب يعتبر مؤشراً ايجابياً إلى أن المنافسات ستكون قوية.

عقب المراسم، افتتح طارق المهيري مدير البطولة عضو الاتحاد الدولي للمواي تاي البطولة وسط تصفيق الحضور، لتنطلق المواجهات في الفترة المسائية والتي تتواصل اليوم الجمعة في يومها الثاني بداية من السابعة صباحا بإجراءات الفحص الطبي، وعملية الميزان على أن تقام المواجهات في الفترة المسائية وفق برنامج البطولة التي تشهد غداً مواجهات مهمة في مرحلة نصف النهائي فيما تقام المرحلة الختامية بعد غد للتتويج بالميداليات.

إشادة

من جهتها، أشادت البعثات المشاركة في البطولة بالجهود التي بذلها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في استضافة البطولات، وتهيئة صالة اللعب التي نالت إشادة واسعة من الحكام والمدربين، وكافة أعضاء البعثات، وأوضح حسن الهلالي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي أن كافة الترتيبات الفنية والإدارية تمت على مستوى عال من الجودة والتميز.