من دبي.. «كاراتيه آسيا» نحو التغيير الجذري

المصدر: دبي - علي شدهان

خطت «كاراتيه آسيا» خطوة حقيقية نحو التغيير الجذري، في ضوء ما أسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه الذي عُقد بضيافة دبي على مدى يومين، اشتمل الأول على استقبال سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة للأسرة الآسيوية، والثاني تضمّن اتخاذ قرارات تصحيحية بقيادة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء التشكيلة الجديدة للاتحاد القاري.

خطوات حقيقية

وخلص الاجتماع إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو التغيير الجذري، منها: مناقشة مسيرة الاتحاد القاري بعد انتقال مقره إلى دبي، وبحث «رزنامة» البطولات خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل دور اللجان العاملة القائمة حالياً المتمثلة في الحكام والمسابقات والفنية والمرأة، واستحداث لجان جديدة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير والتسويق والرياضيين والمراسم والبروتوكول والطبية ومكافحة المنشطات، وتحديد آلية عمل جميع اللجان بشقيها القائم والمستحدث.

انضمام الزعابي

كما تم اعتماد انضمام جابر جاسم الزعابي، الحكم الدولي الإماراتي نائب رئيس لجنة الحكام المحلية، إلى لجنة الحكام الآسيوية برئاسة الدولي الكويتي منصور السلطان، واعتماد إقامة بطولات الناشئين والشباب بالكويت يوليو 2020، والرجال بإندونيسيا سبتمبر 2020، والناشئين والشباب بتركمانستان 2021، والرجال بمكاو 2021.

ميزانية قياسية

وناقش المكتب إدخال الكاراتيه في دورات الألعاب الآسيوية للشباب في الصين 2021، وألعاب الصالات، والألعاب القتالية بتايلاند 2021، والألعاب الآسيوية بالصين 2022، واطلع على الحساب الختامي لموسم 2018/‏2019، واعتماد الميزانية الجديدة للاتحاد لعام 2020 التي تعتبر قياسية من ناحية المبالغ المعتمدة والمرصودة للبطولات، وبنود الصرف على تلك البطولات، وإعادة هيكلة العمل في الاتحاد الآسيوي.

ارتياح سبينوس

وعبّر الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ارتياحه لما أسفر عنه الاجتماع بدبي، مشدداً على أن الإمارات جديرة تماماً بقيادة الاتحاد القاري خلال المرحلة المقبلة برئاسة اللواء «م» الرزوقي، مبدياً ثقته العالية بمقدرة الرزوقي على إحداث نقلة حقيقية في عمل الاتحاد الآسيوي من أجل تحقيق أهدافه المنشودة.

سعادة الرزوقي

وعبّر اللواء «م» الرزوقي عن سعادته بعقد الاجتماع في دبي، ورضاه بالمحصلة بعد يومين من النقاش الجاد والطرح العميق، مشدداً على أن تصحيح مسار منظومة العمل في الاتحاد الآسيوي بات أمراً حتمياً للقضاء على السلبيات العديدة والمتنوعة التي رافقت عمل الاتحاد القاري في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن فلسفة جديدة سوف يتم تطبيقها في عمل الاتحاد القاري، بما يعود بالنفع والخير على عموم أبناء اللعبة في القارة الصفراء، مشيداً بتفاعل وتجاوب أعضاء المجلس، وحرصهم العالي على المشاركة بفاعلية من أجل مصلحة اللعبة.