افتتاح بطولة آسيا للملاكمة فئة الناشئين في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جاء افتتاح منافسات بطولة آسيا للملاكمة لفئة الناشئين والناشئات مساء أمس بمدرجات مجمع زايد الرياضي بالفجيرة مبهراً، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة آسيوية، وتقدم الحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للملاكمة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، والعميد أحمد الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد عبد الله بوخاطر رئيس اللجنة المنظمة، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية.