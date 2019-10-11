تشيك من الكرة إلى هوكي الجليد

المصدر: لندن - أ ف ب

بعد مسيرة مظفرة في كرة القدم، سيمارس الحارس التشيكي المعتزل بيتر تشيك رياضة الهوكي على الجليد، بعد تعاقده مع فريق غيلدفورد فينيكس من الدرجة البريطانية الرابعة.

وقال حارس تشلسي وأرسنال الإنجليزيين سابقاً: «بعد 20 سنة لاعبَ كرة قدم محترفاً، ستكون تجربة رائعة أن أمارس رياضة أحببتها في طفولتي وعشقت متابعتها». تابع تشيك (37 عاماً) الذي سيشغل أيضاً مركز الحارس: «آمل بمساعدة هذا الفريق الشاب لبلوغ أهدافه، والفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات عندما تسنح لي فرصة اللعب».

وخلال مسيرته الكروية، أحرز تشيك لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ» مع تشلسي بين 2004 و2015 قبل اعتزاله مع أرسنال في يونيو الماضيبعد ان لعب له على مدار 3 مواسم، وفاز معه بلقب كأس الاتحاد في 2017 قبل أن يفقد دوره كحارس أساسي لصالح بيرند لينو. وكان تشيك سجل رقما قياسيا بحفاظه على نظافة شباكه خلال 228 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع تشيلسي.