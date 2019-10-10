«فيكتوري» يتطلع لحسم لقب المونديال في الصين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ فريق فيكتوري تيم اليوم، مشاركته في منافسات جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية، وهي الجولة الثالثة قبل الختامية من بطولة العالم، والتي تستضيفها مدينة تشينغداو عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية، حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نجوم هذه الرياضة، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات.

ويخوض متسابق الفريق البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، اعتباراً من اليوم، منافسات فئة «واقف محترفين جي بي»، والتي يدافع فيها عن اللقب العالمي الذي أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في منافسات فئة واقف جي بي 1، محققاً العلامة الكاملة من ثلاث جولات، برصيد 225 نقطة، ويسعى هذا الموسم لتكرار إنجازه، حيث تألق في الجولتين الأولى في البرتغال، والثانية في إيطاليا، محققاً صدارة الترتيب العام، وبجدارة.

وتنطلق اليوم فعاليات الجولة المرتقبة، من خلال سباق أفضل زمن، والتي يتحدد على ضوء نتائجها، المنطلقين في المرحلة الأولى التي تقام يوم غد - الجمعة - فيما تقرر أن تقام المرحلة الثانية يوم بعد غد - السبت - وتقام الجولة الثالثة الحاسمة من جائزة الصين، يوم الأحد المقبل.

ويطمح نجم مؤسسة الفيكتوري تيم النمساوي، كيفين رايتيرر، في تكرار إنجازه العالمي، بوصفه (حامل اللقب) في العام الماضي، متحفزاً بالإنجاز العالمي الكبير الذي حققه قبل أسابيع، مهدياً مؤسسة الفيكتوري تيم لقب بطولة أوروبا للمرة الأولى، والتي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم، ونجح قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم رقم 90، المتسابق كيفين رايتيرر، في انتزاع المركز الأول في الجولتين الأولى في البرتغال والثانية في إيطاليا بإيطاليا، جامعاً 147 نقطة، في انتظار توسيع الفارق من أقرب الملاحقين الـ 24 متسابقين الآخرين.