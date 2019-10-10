افتتاح مونديال الرماية في العين الليلة

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، يقام حفل افتتاح نهائي بطولة كأس العالم للأطباق الإمارات 2019، مساء اليوم، بفندق دانات منتجع العين، مقر إقامة الوفود المشاركة في البطولة، فيما تنطلق المنافسات غداً، بمسابقتي رماية الأطباق من الحفرة «التراب» ورماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، وتستمر المنافسات حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 70 رامياً ورامية هم أبطال العالم هذا الموسم، يمثلون 25 دولة، وتبلغ جوائز البطولة المالية نحو 150 ألف درهم، ويتضمن حفل الافتتاح، كلمة راعي البطولة ويلقيها نيابة عنه سلطان بن محمد الكعبي المشرف العام على البطولة، ثم كلمة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم ويلقيها اللواء عبد الله محمد حميد المهيري نائب رئيس الاتحاد، ثم يلقي رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين كلمته، ويتابع الحضور بعض الفقرات التراثية والرقصات الشعبية، بعدها يتم تبادل الدروع التذكارية بين الجميع.

تدريب رسمي

وقد أدى جميع الرماة من الجنسين التدريب الرسمي وسط أجواء من التفاؤل تبشر بمنافسات ذات مستوى متميز وأرقام عالية، وأدى نجم منتخبنا في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، التدريب الرسمي بقوة وروح معنوية عالية، خاصة وأنه قد سبق له الفوز بهذه البطولة وعلى نفس الميادين عام 2011 وفي المقابل خاض ممثلنا في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» سيف الشامسي، التدريب أيضا بمعنويات عالية بعد تأهله في أعقاب التجارب التي تمت مؤخرا بين رماتنا، وقد اكتمل عقد الرماة المشاركين، وكذلك الحكام الذين يديرون المنافسات وعددهم 30 حكماً، بينهم عشرة حكام من الخارج و20 حكما محليا تم تقسيمهم إلى قضاة وحكام ساحة وحكام للجانب حسب تصنيفهم، ووصل الى الإمارات، الأمين العام للاتحاد الدولي للرماية الكسندر ديماكاكوز، والمندوب الفني للاتحاد الدولي بطرس كريستاس، والحكمة التركية مليس جيرود رئيسة القضاة، والمصري محمد وهدان رئيس الأطباق، وعدد كبير من الرماة.

المنافسات تنطلق غداً

وقال سلطان بن محمد الكعبي المشرف العام على البطولة، إن المسابقات سوف تنطلق في التاسعة من صباح يوم الغد، وسوف يرمي كل رام 75 طبقا على ثلاث جولات كل منها 25 طبقاً، فيما تستكمل البطولة يوم بعد غد، بجولتين بإجمالي 50 طبقاً، ليتأهل في نهايتها، أفضل ستة رماة لكل مسابقة من التراب والاسكيت، رجالا وسيدات، وبعد الانتهاء من المنافسات تتم مراسم التتويج مساء الأحد المقبل، لجميع المسابقات الأربع، وهو تقليد يطبق لأول مرة، وأضاف أن مسابقتي الزوجي المختلط للتراب والزوجي المختلط للاسكيت، سوف تقامان يوم الأحد، حيث سينال الزوجي الفائز كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

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تعد إيطاليا الأكثر حظاً هذا العام، حيث تشارك بعدد 14 راميا ورامية تليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 8 رماة من الجنسين ثم استراليا وبريطانيا 5 رماة وفرنسا 4 رماة، وكل من الصين وفنلندا والتشيك 3 رماة، ثم راميين اثنين لكل من الإمارات ومصر وإسبانيا قبرص وروسيا وألمانيا ورام واحد لكل من السويد ونيوزيلندا وشيلي وكازاخستان وبولندا الدنمارك ولوكسمبورغ والكويت وأوكرانيا سان مارينو.