استقبال حافل لنجوم دراجات آسيا

المصدر: دبي- محمود شلبي

عادت إلى البلاد، صباح أمس، بعثة منتخب الدراجات، برئاسة سالم عتيق الكتبي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بعد المشاركة الناجحة والحافلة بالنتائج المتميزة لدراجات الإمارات في بطولة كأس آسيا للمضمار بتايلاند، والمتمثلة في حصد نجومنا 6 ميداليات متنوعة، ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية، وكان في استقبال البعثة في مطار دبي الدولي، عمر عبد الرحمن وحسن الرمسي من الهيئة العامة للرياضة وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي ونخبة من محبي الدراجات والعاملين بالاتحاد، وتصادف أمس عيد ميلاد قائد المنتخب يوسف ميرزا، وأعد له اتحاد الدراجات مفاجأة سعيدة لحظة وصوله، حيث احتفل معه الجميع بهذه المناسبة السعيدة ومشاركته في قطع الكعكة وتهنئته.