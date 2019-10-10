بطولة الصداقة الإماراتية الكورية تفتتح موسم التايكواندو

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

يدشن اتحاد التايكواندو، السبت المقبل موسمه الرياضي الجديد 2019 ـ 2020، وذلك من خلال إقامة بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو والتي تقام بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية في الحزانة، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات العمرية ومن جميع لاعبي الأندية والمراكز المنضوية تحت مظلة اتحاد التايكواندو، وتتضمن أجندة الموسم الجديد إقامة 15 بطولة محلية أبرزها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، إضافة إلى بطولات عديدة، وكان اتحاد التايكواندو قد نظم ورشة عمل فنية وإدارية وتحكيمية في نادي الفجيرة للفنون القتالية تم من خلالها شرح اللوائح التنظيمية لبطولات الموسم المقبل.