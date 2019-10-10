بني ياس يعترض على جوجيتسو الجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي بني ياس اعتراضه على عودة نادي الجزيرة وفريق AFNT إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لحساب الجولة الثانية من المسابقة، وذكر النادي عبر بيان له في موقعه الرسمي أن اعتراضه يأتي بناء على طلب هيلدر داسيفا مدرب فريق الجوجيتسو بالنادي، مبينا أن عودة الناديين يضر بشكل الصورة العامة للبطولة، بالإضافة إلى أنه يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص مع بقية الأندية. كما أكد سالم الكثيري المدير التنفيذي للشركة على أن اعتراض مدرب نادي بني ياس للجوجيتسو في محله، وأنه لا بد من أخذ الاعتراض المقدم بعين الاعتبار واتخاذ القرار المناسب من قبل الجهات المعنية.