دبي تستضيف نهائيات ريد بُل العالمية لكريكيت الجامعات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختيرت الإمارات لتكون الدولة المُضيفة للنهائيات العالمية لبطولة ريد بُل لكريكيت الجامعات لهذا العام، التي من المقرر لها أن تقام خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، وهي تعد البطولة العالمية الوحيدة للكريكيت الجامعي في العالم، إذ تقدم للاعبي الكريكيت من الطلاب الواعدين منصة لخوض منافسات محترفة في الكريكيت وفق صيغة بطولة T20 الدولية الاحترافية.

وفي الطريق إلى النهائيات أقيمت التصفيات الوطنية في الإمارات من 3 - 5 الشهر الجاري، ويستعد الفريق الفائز من جامعة مانيبال للمشاركة في النهائيات، وقال وارونا كالهارا، قائد فريق الجامعة: «أنا سعيد للغاية للمشاركة في هذه البطولة المهمة، إنه أروع إحساس يمكن أن يشعر به لاعب الكريكيت».