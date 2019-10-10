بطولة آسيا لملاكمة الناشئين تنطلق في الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق اليوم بطولة آسيا للملاكمة لفئة الناشئين «بنين وبنات»، والتي يستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بتنظيم الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، وبإشراف الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية وبمشاركة 420 رياضياً وإدارياً يمثلون وفود 27 دولة، ويدفع منتخب الإمارات في البطولة بثمانية ملاكمين هم خالد عبد الله ومهند خليفة ورحمة خلفان ونواف علي والحسين سالم وهزاع ناصر وعبد الله خالد وعيسى الكردي، والملاكمتين مريم المسماري وعائشة سعيد، كما يتواجد مع المنتخب كل من محمد مصبح المدير الفني والمدربين حسان محمدوف وعادل العشري وحنان الزيودي مساعد المدرب، وكان منتخبنا قد انتظم في معسكر تدريبي خارجي في أوزباكستان استعداداً لهذه البطولة التي تقام لأول مرة في دول غرب آسيا هنا في الإمارات.

جاهزية تامة

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الملاكمة الإماراتي الجاهزية التامة قبل انطلاقة المنافسات ووصول البعثات المشاركة، وكشف بو خاطر عن التفاصيل التنظيمية للبطولة، مبينا أن الافتتاح الرسمي سيكون عند الساعة السادسة مساء ويتضمن استعراض المنتخبات المشاركة وكلمة رئيس الاتحاد الآسيوي ويلقيها أنس العتيبة، وكلمة لرئيس اللجنة المنظمة محمد بو خاطر، وكلمة لمدير البطولة عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة الإماراتي عبد الله العنتلي وتقرر انطلاقة النزالات عند الساعة السابعة مساء، وعبر بو خاطر رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته للجاهزية الكاملة لانطلاق المنافسات وبما يساهم بتقديم نسخة استثنائية للبطولة، ومثنياً على جهود الدوائر الحكومية في الفجيرة بتأمين جميع متطلبات النجاح المرتقب، مثمناً كذلك جهود فريق العمل، واصفاً البنية التحتية لمجمع زايد الرياضي بالمميزة، مشيداً بالصرح الحضاري الكبير خصوصاً وأنه يساهم بشكل فاعل في تنظيم واستضافة الحدث.