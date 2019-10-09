حمدان بن محمد يدعو فئات المجتمع للمشاركة في "تحدي دبي للياقة" 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، دعوة عامة لمختلف فئات المجتمع في الإمارات من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، للمشاركة في "تحدي دبي للياقة" 2019، الذي تنطلق دورته الثالثة في 18 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 16 نوفمبر تحت شعار "لننطلق معاً".

جاء ذلك، عبر تغريدات لسمو ولي عهد دبي على حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها إن الرياضة تشكل مقوماً مهماً من مقومات الحياة العصرية كونها تأتي في مقدمة العناصر التي تضمن للمجتمع أن يكون صحياً مُعافى.

وأكد سموه أن حجم الإقبال عكس قناعة الناس بقيمة الرياضة، وحرصهم على ممارساتها كلما أتيحت الفرصة لذلك، موجهاً سموّه الدعوة لكافة أفراد المجتمع إلى تحفيز أنفسهم وأسرهم وأبنائهم على اتخاذ الرياضة عادة يواظبون عليها، وأن يخصصوا لها مساحة زمنية من أجندتهم اليومية.