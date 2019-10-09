شباب الأهلي يحقق أول ألقاب السلة بتقنية الفار

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حسم فريق شباب الأهلي أول ألقاب كرة السلة لصالحه بعد فوزه المثير على ضيفه النصر 90-88 في نهائي كأس الاتحاد بصالة مكتوم بن محمد، بعد مواجهة قوية احتكم فيها طاقم التحكيم في الثواني الأخيرة للإعادة التلفزيونية على طريقة تقنية (الفار) لاحتساب مخالفة لصالح شباب الأهلي حسم بها النتيجة لصالحه.

وقام اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بتتويج الأبطال.

انتهى الربع الأول 19-16 لصالح شباب الأهلي ورد النصر في الربع الثاني فتقدم فيه 26-25 فيمل تعادل الفريقان في الربع الثالث 24-24 لتصبح النتيجة 68-66 لصالح شباب الأهلي قبل انطلاقة الربع الأخير الذي انتهى بالتعادل 22-22 ليفوز صاحب الأرض بفارق نقطتين 90-88.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز الوصل على الشارقة 85-84 لينال الميداليات البرونزية.