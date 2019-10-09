«الجودو» يدشن الموسم ببطولة التسامح للمراحل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه بإقامة بطولة عام التسامح للمراحل العمرية المقامة على كأس الاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، بعد غدٍ، في أبوظبي، بمشاركة 200 لاعب من مختلف الفئات العمرية تحت 14 سنة من كل أندية الدولة الأعضاء، وتحددت الساعة التاسعة صباحاً موعداً لبدء الميزان على ضوء قرعة البطولة التي تقرر أن تجرى يوم غدٍ الخميس، وفق الأسماء المقدمة من مدربي الفرق المشاركة، ويحق لكل نادٍ إشراك لاعبين كحد أقصى في الوزن، ويسمح بمشاركة لاعبين من أبناء المواطنات، ولاعب واحد من المقيمين في الفئة العمرية الواحدة.

ويتم على هامش البطولة تكريم المنتخبات العمرية الفائزة بمختلف الميداليات العربية والخليجية والآسيوية.