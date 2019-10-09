سيدات اليد يشاركن بالدورة الخليجية في الكويت

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن اتحاد كرة اليد عن مشاركة منتخب السيدات في الدورة السادسة الخليجية للسيدات التي تستضيفها الكويت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتتضمن 12 رياضة، ومنها كرة اليد، كما تم الاتفاق المبدئي على مشاركة 6 فرق بمسابقات سيدات اليد بالموسم 2019/‏‏2020، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النسائية للاتحاد برئاسة أنيسة الشدادي، أول من أمس بمقر الاتحاد بدبي، وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الخطى تتسارع في تعيين مدرب لمنتخب السيدات، ومن الأسماء المطروحة البوسني إبراهيم جاويش المدرب بنادي النصر والمواطن إبراهيم الأميري المدرب بنادي الشارقة، وغيرهما من المدربين المحليين لضيق الوقت، وسيتم الإعلان عن هوية الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة.