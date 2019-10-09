كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي الليلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تشهد صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم، السباق المثير بين فريقي شباب الأهلي والنصر للظفر بأول ألقاب كرة السلة هذا الموسم في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد للرجال، ويدخل النصر المباراة النهائية ليدافع عن لقبه في آخر نسخة للبطولة «2018»، ويسعى صاحب الضيافة شباب الأهلي للوصول للقبه الـ 12 تاريخياً وتأكيد زعامتهم كأكثر الفرق حصداً للبطولة منذ انطلاقتها موسم 1989-1990، وتبدو حظوظ الفريقين متكافئة للظفر باللقب، وإن كان النصر حقق الفوز على شباب الأهلي في مباراة الفريقين في الدور التمهيدي، ووصل شباب الأهلي والنصر للمباراة النهائية، بتخطيهما الأحد الماضي عقبة الدور نصف النهائي، بفوز النصر على جاره الوصل «86-79»، وشباب الأهلي على الشارقة «88-76».

ظروف وطموحويدرك حامل اللقب فريق النصر، صعوبة المهمة في الحفاظ على لقبه في غيابات مؤثرة بصفوفه، بدايةً بالمحترف الأجنبي الأساسي الأمريكي أنتوني بوند الغائب عن فريقه منذ الجولة الثانية من دوري المجموعات، كما تعرض لاعب الارتكاز علي عباس لكسر في اليد اليمنى نهاية الشهر الماضي في ختام الدور الأول، وآخرها تعرض صانع الألعاب صالح سلطان لإصابة في عضلة الفخذ الأحد الماضي في لقاء الوصل في نصف النهائي، وفي شباب الأهلي، يتطلع الفريق لخطف اللقب ورد اعتبار خسارته أمام النصر نهاية الشهر الماضي في ختام دوري المجموعات «86-91»، ويدخل شباب الأهلي للمباراة بصفوف مكتملة، كان آخرها مشاركة محترفه الأمريكي سام يونغ في الأدوار النهائية للبطولة، خصوصاً أن الأمريكي يونغ يعرف تماماً نقاط القوة والضعف في فرقة «العميد» بعد أن لعب في صفوفه الموسم الماضي، كما سبق له قيادة شباب الأهلي لنيل الهاتريك التاريخي بألقاب بطولة الأندية الخليجية الأبطال بين عامي 2015-2017.