تأجيل نهائي الطائرة 48 ساعة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قرر اتحاد الكرة الطائرة، تأجيل إقامة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في إمارة دبي مدة 48 ساعة، لتقام 20 بدلاً من 18 أكتوبر الجاري، لظروف البث التليفزيوني.

ومن المقرر أن يتحدد مكان المباراة النهائية، في ضوء الفريقين المتأهلين للعب على اللقب، مع العلم أن فرق شباب الأهلي والنصر والعين والوصل، نجحت في التأهل إلى الدور قبل النهائي، والذي تقام مباراتاه يوم الثلاثاء المقبل، على ملعبين محايدين.

والجدير بالذكر أن مباريات الدور التمهيدي للبطولة سوف تنتهي بعد غد الجمعة، وستكون نتائجها تحصيل حاصل، بعدما حسم الصراع على اللقب، بتأهل فرق المربع الذهبي عن المجموعتين الأولى والثاني.