المنصوري يحرز ذهبية «السكراتش»

المصدر: تايلاند - البيان الرياضي

أكد نجم منتخب الدراجات الموهوب أحمد يوسف المنصوري، تألق دراجات الإمارات، على المستوى القاري، بفوزه بجدارة بذهبية سباق «السكراتش»، الذي أقيم صباح أمس، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في تايلاند، وهي الميدالية الذهبية الأولى والخامسة لمنتخبنا في البطولة، التي شهدت مواصلة نجومنا تفوقهم الواضح وارتفاع مستواهم، الذي أهلهم للمنافسة بقوة، مع نجوم القارة وتحقيق إنجازات مشرّفة لدراجات الإمارات، وأعرب النجم الذهبي أحمد المنصوري عن سعادته البالغة بالفوز بالميدالية الذهبية التي ترجمت الجهود ورغبة جميع اللاعبين في تحقيق إنجازات جديدة على المستوى القاري، وتأكيد جدارة دراجات الإمارات.