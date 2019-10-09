سباق «مبرّز» للمحامل الشراعية 60 قدماً على كاسر الأمواج السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم نادي تراث الإمارات، يوم السبت المقبل في مياه الخليج العربي، سباق «مبرّز» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يختتم في مياه كاسر الأمواج، أمام منصة التتويج في القرية التراثية، ويمثل انطلاقة موسم النادي للسباقات البحرية، ويتوقع مشاركة نحو 1600 بحار ونواخذة من المواطنين على مستوى الدولة على متن نحو 90 محملاً، يتنافسون على جوائز نقدية تمَّ رصدها للفائزين الأوائل من المركز الأول حتى الستين، وأوضح أحمد عبدالله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في النادي، أن اللجنة المنظمة تواصل، بالتعاون مع الجهات المساندة، إنجاز جميع الترتيبات الخاصة بإنجاح السباق بعدما فتحت عمليات التسجيل التي بدأت منذ الخميس الماضي وتنتهي اليوم، مشيراً إلى أن لجنة النواخذة كذلك عقدت في القرية التراثية التابعة للنادي أول من أمس اجتماعاً تدارست فيه كل حيثيات السباق، وذلك حرصاً على توفير كل متطلبات النجاح للسباق الذي لفت إلى أنه يُعدُّ باكورة موسم النادي للسباقات البحرية التراثية التي ينظمها سنوياً للمحامل الشراعية وقوارب التجديف، بهدف إحياء هذه الرياضات من الموروث البحري، والمحافظة على استمرارها كما كانت في مجتمع الآباء والأجداد، ورفدها بمشاركة الأبناء للآباء، ليستفيدوا من خبراتهم البحرية.