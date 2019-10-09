قرعة «دورة الشيخة هند لألعاب السيدات» غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كثّفت اللجنة المنظمة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات استعداداتها لانطلاق النسخة السابعة من الدورة الكبرى من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري، وأعلنت اللجنة المنظمة عن إجراء قرعة مسابقات الدورة، في الساعة الواحدة من ظهر يوم غد، في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور المنسقات وعدد من لاعبات الفرق من المؤسسات المشاركة واتحاد الألعاب الجماعية المدرجة في الدورة، وتواصل الفرق واللاعبات من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المشاركات في النسخة السابعة، تكثيف استعداداتها للمشاركة من خلال التدريبات اليومية والتأهيل البدني والنفسي لخوض المنافسات بروح عالية للفوز بالألقاب.

اجتماع

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، بحضور فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومديرة الدورة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات التنظيمية والتجهيزات في مختلف الأماكن التي تقام فيها منافسات بطولات الرياضات العشر الجماعية والفردية، وهي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، بالإضافة إلى لعبتين جديدتين تمت إضافتهما إلى الدورة هذا العام، وهما الكروسفيت وألعاب التحدي، وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الفنية والتنظيمية والإعلامية التي تضمنت تفصيلاً لجميع جوانب التنظيم والإحصاءات الخاصة بها والاستعدادات اللوجستية وجاهزية الملاعب لاستقبال المشاركات من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما تم استعراض آلية العمل والخطط التي سيتم العمل عليها خلال فعاليات الدورة، كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعات مع المؤسسات الوطنية الداعمة للدورة، ومن أبرزها شرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبلدية دبي، لمناقشة خطط تأمين المنافسات من كل الجوانب الأمنية والصحية لتحقيق أعلى معدلات النجاح في جميع الجوانب التنظيمية.

وتحرص لجنة رياضة المرأة على تحديث وتطوير الفعاليات الرياضية التي تنظمها على مدار العام لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النساء من مختلف الجنسيات والأعمار لممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف الرياضات، ورفع مستوى لياقة المرأة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة، وهي دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، ونشر وعي وثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة، والتأكيد على دورها كعامل أساسي في المحافظة على صحة المرأة وقدرتها على القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسهولة.

برنامج

وتم تحديد البرنامج الزمني وجدول منافسات النسخة السابعة، حيث تدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم السبت المقبل، وتنطلق تصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة في اليوم التالي مباشرة، تليها منافسات ألعاب التحدي التي تمت إضافتها إلى فعاليات الدورة، وتقام يوم الاثنين المقبل، فيما تنطلق منافسات الريشة الطائرة يوم 15، ومنافسات الشطرنج يوم 16، ويقام سباق الطريق يوم 18، تليها منافسات السباحة يوم 19، ومنافسات الدراجات الهوائية يوم 22، وبطولة الكروسفيت يوم 25، وتختتم منافسات بطولتي الريشة الطائرة والشطرنج يوم 24، وتُختتم بطولتا كرة السلة والكرة الطائرة يوم 26 الجاري.