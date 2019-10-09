«القافلة الزرقاء» تبحر في شواطئ دبي دعماً لتحدي فيرست غلوبال العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، المسيرة البحرية (القافلة الزرقاء) في شواطئ دبي بمشاركة نخبة من أبطال الرياضات البحرية وعدد من الشركاء الداعمين لأنشطة النادي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق تحدي فيرست غلوبال العالمي للروبوتات 2019، الذي تستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 24-27 أكتوبر المقبل، وتأتي هذه المبادرة والمتمثلة في تنظيم مسيرة (القافلة الزرقاء) ضمن الخطة الترويجية للحدث العالمي الكبير، والذي يقام في دولة الإمارات والمنطقة والشرق الأوسط للمرة الأولى بمشاركة 190 دولة، حيث تهدف المسيرة إلى التوعية بأهمية نظافة المحيطات وتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر التحديات التي توجه العالم، ومن بينها قضايا البيئة البحرية، وكشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن برنامج القافلة الزرقاء والتي ستطوف شواطئ جميرا منذ الصباح قبالة شواطئ جميرا بالاتجاه إلى جزيرة نخلة جميرا بمشاركة واسعة للدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مع الفرق وأبطال الرياضات البحرية بهدف التوعية بالأخطار المحدقة جراء الإضرار بالبيئة البحرية ومدى انعكاس ذلك على الحياة الطبيعية في أعماق المحيطات والبحار، وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، هناك تعاون كامل مع كل الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة، ويسعى دائماً لإنجاح كل المبادرات والفعاليات الهادفة.

وأكد أن النادي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل الجهة التي تشرف على تنظيم تحدي فيرست غلوبال العالمي للروبوتات 2019، قرر تنظيم مسيرة (القافلة الزرقاء) ضمن الخطة الترويجية للحدث العالمي، وذلك من أجل التوعية بأهمية نظافة المحيطات وتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي لحماية البيئة البحرية.