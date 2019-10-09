مجلس اتحاد ألعاب القوى السابق يستعيد مهامه

المصدر: دبي- البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي»، أن مجلس الإدارة السابق لاتحاد ألعاب القوى، عاد إلى عمله مجدداً، وقام أعضاء من المجلس الذي سبق أن صدر قرار من اللجنة الأولمبية الوطنية بحله، بإجراءات تسلّم الاتحاد من اللجنة المؤقتة، التي سبق أن صدر قرار بتشكيلها. وبعودة المجلس السابق إلى عمله، يتم إلغاء القرارات السابقة كافة، ليستكمل المجلس عمله حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية في أكتوبر 2020، ومنه الانتخابات التي كان مزمعاً إجراؤها يوم الاثنين المقبل، على المقعد النسائي، بعدما اعتذر سعد المهري عن استكمال السباق الرئاسي أمام اللواء (م) أحمد الصايغ، الذي كان ينتظر إعلان فوزه بالمنصب بالتزكية في العمومية المقبلة.