فريق أبوظبي جاهز لخوض تحدي «الجيت سكي» العالمي بالصين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن فريق أبوظبي للدراجات المائية، جاهزيته الفنية لخوض تحديات الجولة الثالثة من بطولة العالم، التي ستقام في مدينة جيندو الصينية، اعتباراً من غدٍ، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة كبيرة في كافة فئات البطولة المتنوعة من قبل أبطال العالم، ويتقدم هؤلاء الأبطال متسابقو أبوظبي الذين يرغبون في حسم المنافسة على أهم ألقاب البطولة، من خلال هذه الجولة والتي تعد المحطة ما قبل الختامية من الموسم الحالي، ويتصدر نجم فريق أبوظبي راشد الملا فئة الحركات الاستعراضية بالعلامة الكاملة قبل انطلاق هذه الجولة برصيد 100 نقطة.