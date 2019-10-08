«فيكتوري» يستهدف اللقب العالمي في فلوريدا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشد أسياد البحار في فريق الفيكتوري تيم اليوم، الرحال من جديد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً إلى مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا، والتي تحتضن سباق المحطة السادسة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، والذي سينطلق يوم السبت المقبل، ضمن سلسلة السباقات الأمريكية (إيه بي بي إيه)، التي يشرف عليها الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة، وتنظمها مؤسسة (بي 1) للزوارق السريعة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، بمشاركة نخبة الفرق والنجوم العالميين، ويتطلع أسياد البحار في المهمة الأمريكية الحاسمة، إلى معانقة اللقب العالمي الأول لمؤسسة الفيكتوري تيم في المياه الأمريكية، من خلال زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، حيث جمع ممثل الإمارات 82 نقطة، تضعه في الصدارة، متساوياً مع زورق الفريق الأسترالي أوف شور 222، بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، الذي حصد نفس الرصيد، في 5 جولات أقيمت حتى الآن.

حسم اللقب

ويرأس بعثة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتضم محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، ويضم الوفد البطل العالمي السابق محمد سيف المري مدرب الفريق، وقال حريز المر إن الفريق يدخل الجولة السادسة الختامية من بطولة العالم، بهدف التتويج وحسم اللقب الكبير، مجدداً ثقته الكبيرة في زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، ومن خلفهم مشرف الفريق محمد سيف المري، وأيضاً الجهاز الفني بقيادة الإيطالي لوسيانو، وأكد حريز المر أن إدارة المؤسسة، قررت تعزيز حضورها في البطولة العالمية المرتقبة، عبر المشاركة بزورق ثانٍ، هو فيكتوري 33، ويقوده الثنائي الأمريكي جون توملسون والسويدي اريك ستارك، من أجل زيادة فرص نجاح الحدث، ورفع مستوى المنافسة في وجود أكثر من زورق منافس من الفرق المشاركة.

تجربة رائعة

وأكد حريز المر أن تجربة المشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، بشكلها المستحدث، كان رائعاً، ويشجع على المضي قدماً في المشوار مرة أخرى، بعدما أفرزت النسخة الأولى في أمريكا عدداً من الإيجابيات، وذاع صيت الحدث في الكثير من البلدان حول العالم، والأهم كان التميز الذي أحدثه زورق فيكتوري تيم، المرشح للتتويج مع ختام البطولة العالمية يوم السبت المقبل.

الترتيب العام

الزورق النقاط

1- أوف شور 222 من أستراليا 82

2- فيكتوري 3 من الإمارات 82

3- مس غيكو 113 من أمريكا 71

4- لوكاس أويل 77 من أمريكا 18

5- زابو ريسينيغ 91 من النرويج 7

6- سوديريا سازاني 11 من أمريكا 7