مونديال رماية الأطباق في العين غداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

رفع اتحاد الرماية والقوس والسهم، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم سموه اللا محدود للرياضة والرياضيين عامة، ولرماية الإمارات خاصة، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد أول من أمس، في فندق دانات منتجع العين، بمناسبة احتضان الإمارات لنهائيات كأس العالم للرماية 2019، بمشاركة 70 رامياً ورامية، يمثلون 25 دولة، والتي تنطلق منافساتها غداً في مدينة العين، وتستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، ومن المنتظر أن يمثلنا في مسابقة «الاسكيت» الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ويتم المفاضلة بين أكثر من رامٍ لاختيار ممثل آخر للإمارات في رماية «التراب»، وتقام البطولة تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وحضر المؤتمر عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الرماية، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وسلطان محمد الكعبي المشرف العام على البطولة، والعميد ثاني المطروشي ممثل شرطة أبوظبي، وربيع أحمد العوضي وسعيد بن محمد بن أحمد القاسمي عضوا مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك العرياني مدير نادي العين للرماية، وطارق إلياس مدير فندق دانات العين.

أكبر البطولات

وأعرب بن يعقوب عن سعادته باستضافة البطولة، وقال: «اعتادت دولة الإمارات أن تفتح ذراعيها لاحتضان أكبر البطولات، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وهذه البطولة، تضم صفوة رماة العالم من الجنسين، هم الأفضل فنياً هذا الموسم، وسوف يتنافسون في 6 مسابقات، هي رماية "التراب" رجال وسيدات، ورماية "الاسكيت" رجال وسيدات، والزوجي المختلط "تراب واسكيت"، وهي مسابقة تقام لأول مرة، ونسعى لبذل أقصى الجهد لكي يخرج التنظيم في أبهى صورة، ويعود كل ضيف من رجالات الاتحاد الدولي أو المنظمين أو الحكام أو الرماة إلى بلدانهم وهم يحملون أجمل الذكريات عن دولتنا الغالية وشعبها الكريم.

ترحيب العين

وبدوره، نقل محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تحيات وترحيب سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بضيوف البطولة من داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أن النادي سبق له أن استضاف العديد من البطولات، ليس على صعيد الرماية فحسب، بل في الفروسية والغولف والكريكيت وغيرها، وحققت كلها نجاحات رائعة، نعتز بها، وعلى صعيد الرماية، كان آخرها بطولة كأس العالم في أبريل الماضي، وأشاد بها الاتحاد الدولي، وأسند البطولة الحالية للنادي.