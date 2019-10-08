«مياسة ومرفوق» يتصدران هجن أبناء القبائل في «المرموم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم، صباح أمس، إقامة تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

وحازت «مياسة» بشعار سعيد سهيل بن دليوي الكتبي، على صدارة الشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 9:34:6 دقائق.

وحسم ذات الشعار الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات، وذلك عن طريق «سحابة»، التي حققت زمناً قدره 9:35:5 دقائق.

وتمكن «مرفوق» من إهداء مالكه حمد عبيد شلبود الخييلي، صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 9:37:8 دقائق.

وجاء الظهور القوي لشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك بواسطة «وليف» صاحب التوقيت 9:35:2 دقائق.

وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، من نصيب «مخيفة» المملوكة لمبارك راشد عبيد دغيش اجتبي، والتي حازت على صدارة الشوط التاسع للثنايا البكار المحليات، بزمن قدره 9:25:8 دقائق.