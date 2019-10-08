إغلاق باب التسجيل في بطولة التسامح للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أغلق الاتحاد الدولي للجودو، أول من أمس، باب الاشتراك في بطولة «التسامح» غراند سلام أبوظبي الكبرى للجودو، التي تستضيف العاصمة نسختها الـ 11، خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر الحالي، بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، وقد تقلص عدد الدول المشاركة إلى 107 دول، يمثلها 678 لاعباً ولاعبه، بعد قرار الاتحاد الدولي للجودو، الذي قضى بتعليق نشاط الاتحاد الإيراني، وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بأنهم في الاتحاد أو اللجنة المنظمة، لا علاقة لهم بتسجيل الدول، وتحديد عدد المشاركين، وأن ذلك يتم عن طريق الاتحاد الدولي ولجانه المختصة، ويشمل ذلك أيضاً حجوزات الفنادق والطيران وتأشيرات الدخول، وأكد بن ثعلوب أن منتخبنا الوطني للجودو في ثوبه الجديد، يواصل استعداداته بشكل جيد للبطولة، التي تعقبها المشاركة في بطولة أستراليا خلال نوفمبر المقبل، تليها بطولة غراند سلام لوساكا اليابانية، ويختتم موسم الجودو ببطولة الماستر في مدينة (تشينغداو) الصينية، في منتصف ديسمبر القادم موعد ختام موسم 2019.