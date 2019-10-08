سلطان بن شخبوط يكرّم أبطال الرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن دولة الإمارات، تزخر بعدد كبير من المواهب الشابة القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وتأسيس لاعب إماراتي عالمي يفتخر به الجميع، ويضع رياضة الإمارات الإلكترونية في المقدمة، أسوة ببقية دول العالم، جاء ذلك خلال تكريم الفائزين في بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية، المؤهلة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها كوريا الجنوبية أواخر العام الحالي، وشهد التكريم، المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وطارق عبد السلام عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات، وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وعبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

تتويج وإشادة

وقام الشيخ سلطان بن شخبوط، بتكريم الأبطال الفائزين، ففي فئة لعبة كرة القدم الإلكترونية، أحرز سليمان حمد المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني علي مراد البلوشي، وحل ثالثاً فهد عبد الرحمن، وفي فئة لعبة دفاع القدماء «تيكن 7»، أحزر المركز الأول سلطان راشد الطاهري، وحل ثانياً اللاعب محمد عيسى الملا، وثالثاً جابر أحمد الجابري، وأشاد الشيخ سلطان، بالجهود الكبيرة التي قام بها اللجنة المنظمة للبطولة، والتي تهدف إلى تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب، وقال إن تلك البطولة ما هي إلا الخطوة الأولى، لعدد من البطولات المقبلة والتي تعتزم الجمعية إقامتها، داعياً كافة أعضاء الجمعية إلى مواصلة الجهود الكبيرة التي قامت بها الجمعية في الفترة الماضية، مما يساهم في دفع عجلة التطوير والارتقاء بالرياضات الإلكترونية في الدولة.

دعوة

دعا الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان الأبطال الفائزين بالبطولة، إلى تشريف الدولة خلال مشاركتهم القادمة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي سينظمها الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في كوريا الجنوبية أواخر العام الحالي، مضيفاً بأنهم مصدر فخر واعتزاز للجميع، لأنهم يمثلون أبناء الإمارات في هذه البطولة العالمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم المقبلة.