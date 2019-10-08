«الجوجيتسو» يوقّع اتفاقية استضافة بطولة العالم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في مقره أمس بأبوظبي، والاتحاد الدولي للعبة، عقد استضافة بطولة العالم للجوجيتسو، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 - 24 نوفمبر المقبل، على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 50 دولة، وتحتضن للمرة الأولى ثلاث فئات تحت 18 و 21 عاماً، وفئة الكبار، ومثل الطرفين في التوقيع، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وباناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي، وأشاد الأخير بجهود أبوظبي في استضافة كبرى البطولات العالمية، مؤكداً ثقة الاتحاد الدولي، في الاتحاد الإماراتي، بتنظيم عالي الجودة، لمنافسات البطولة العالمية، وقال: اكتسبت أبوظبي سمعة طيبة في تنظيم كبرى الأحداث، وتأتي البطولة استكمالاً لحركة التطور التي تشهدها اللعبة على المستوى الدولي، وإنها فرصة للشباب والفتيات في تقديم مواهبهم على بساط النبلاء، وتبادل الخبرات مع كبار المصنفين، ولذلك يتوقع أن تحظى بالزخم الفني والجماهيري، خصوصاً أنها تضم قرابة 50 دولة مشاركة.

خبرات تنظيمية

وبدوره قال محمد سالم الظاهري إن استضافة كبرى الأحداث الرياضية ليست جديدة على أبوظبي، حيث اعتدنا في اتحاد الإمارات على استضافة بطولات ذات كم ونوعية عالية الجودة من اللاعبين، ولدينا من الخبرات التنظيمية والفنية ما تؤهلنا لاستكمال مسيرة التطور التي يشهدها الجوجيتسو، وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة، أعدت كافة الترتيبات، وماضية في تنفيذ البرنامج التنظيمي بالتنسيق مع الاتحادات المشاركة، كما تم التنسيق على المستوى الداخلي مع دائرة السياحة، وحجز الفنادق، لتسكين البعثات المشاركة.

معسكر مغلق

ومن جانبه، قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: المنتخب الوطني يدشن معسكره المغلق أول نوفمبر المقبل، وفي حقيقة الأمر أن لاعبي منتخبات الناشئين والشباب والكبار في حالة معسكر واستعداد دائم، نظراً للاستحقاقات التي يشارك فيها على المستوى القاري والدولي، ونأمل أن يستكمل أبناؤنا وبناتنا سلسلة النجاحات التي تحققت، وآخرها تتويج المنتخب الوطني بـ 8 ميداليات ملونة في بطولة ألمانيا المفتوحة.