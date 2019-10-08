نادي الثقة لأصحاب الهمم يتصدر التجمع الأول لكرة الطاولة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أسدل الستار على التجمع الأول لكرة الطاولة، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الإماراتية، بنادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية، وتصدر المجموعة الأولى وائل محمد لاعب نادي عجمان، والثانية محمد سفيان لاعب نادي الثقة، وجاء زميله محمد أبوالسيد، الأول بالمجموعة الثالثة، وفي فئة الإناث انتزعت المركز الأول لطيفة السويدي لاعبة نادي دبي، وتصدر نادي الثقة ترتيب المجموع العام بحصوله على 4 ميداليات، (ذهبيتين وفضية وبرونزية)، وحل ثانياً نادي دبي بـ 6 ميداليات (ذهبية وفضيتين و3برونزيات)، وجاء نادي عجمان ثالثاً بميدالية ذهبية.

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم بالمستوى، الذي قدمه اللاعبون في التجمع الأول.