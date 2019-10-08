الأكاديمية الأولمبية تشارك في ملتقى أشقاء أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

شاركت الأكاديمية الأولمبية الوطنية في ملتقى الأشقاء الذي نظمه الأولمبياد الخاص بجزيرة النخلة في دبي، وحضره 20 شخصاً من أشقاء أصحاب الهمم، بهدف تحقيق الدعم المطلوب في المجتمع والتواصل مع كافة الفئات المختلفة، ويهدف الملتقى، إلى إنشاء مجموعة دعم بين الأشقاء وتبادل التدريب النفسي بقيادة متخصصين نفسيين ومعلمين لرياضة اليوغا، مع العمل على وضع توصيات ومخرجات متعلقة بعدة مجالات وصناعات متنوعة لتصبح أكثر اندماجاً، وشهد الملتقى تنظيم جلسة جماعية تفاعل معها جميع الحاضرين حول كيفية التعامل مع التحديات العاطفية والذهنية كأشقاء لأصحاب الهمم، حيث قدمها الدكتور ناصر الريامي، أخصائي علم النفس الإكلينيكي والعلاج بالتنويم المغناطيسي في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدرب اليوغا.