وديتان ليد الإمارات مع البحرين استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف اتحاد كرة اليد، أول من أمس، عن البرنامج الزمني للتجربتين الوديتين التي ستجمعان منتخبي الإمارات ونظيره البحريني، يوم الجمعة المقبل على صالة شباب الأهلي واليوم التالي مباشرة على صالة الشارقة، ضمن استعداداتهما للمشاركة يناير المقبل في البطولة الآسيوية، والتي تستضيفها دولة الكويت خلال يناير 2020، والمؤهلة لكأس العالم مصر 2021، وأكد محمد شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن المنتخب البحريني سيصل الدولة فجر الخميس المقبل، على أن يخوض في الحادية عشرة صباح اليوم ذاته، أولى تدريباته الرسمية التي ستقام على صالة شباب الأهلي، فيما سيخوض المنتخب الوطني في الخامسة عصر نفس اليوم، أول التدريبات، وذلك على صالة نادي الوصل.