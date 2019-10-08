الوصل وشباب الأهلي قمة أقوياء اليد اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تحتضن صالة الشيخ راشد بن مكتوم بزعبيل الموقعة الأبرز بالجولة السادسة لدوري رجال اليد، حيث لقاء قطبي دبي الوصل صاحب الأرض وشباب الأهلي متصدري المسابقة مع فريق الشارقة بختام الجولة الماضية برصيد 12 نقطة، وستعلن بنهاية المباراة الفريق الذي يترجل عن القمة في حال الخسارة أو حتى التعادل بينهما، وتشهد الجولة اليوم أيضاً 4 مباريات أخرى، تقام جميعها في السابعة مساء، حيث يستقبل الشارقة المتصدر بفارق الأهداف 15 نقطة، نظيره فريق الظفرة الثامن 7 نقاط بموقعة تصب لمصلحة أصحاب الأرض، ويستقبل فريق مليحة الخامس 11 نقطة فريق الجزيرة السابع 7 نقاط، ويحل العين السادس 7 نقاط ضيفاً على فريق بني ياس التاسع بالرصيد نفسه، وبالوقت نفسه يستقبل النصر الرابع 11 نقطة، فريق الوحدة العاشر 5 نقاط.