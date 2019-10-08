اللجنة المنظمة تناقش تحضيرات مهرجان سباق دلما للشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما الثالث التاريخي للمحامل الشراعية 60 قدماً أمس، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي الجهات الداعمة والمعنية بتنظيم الحدث، وذلك لمناقشة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالسباق الأضخم والأكبر على مستوى المنطقة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة من 17 - 26 أكتوبر الجاري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ولجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في أكبر تظاهرة رياضية بحرية تراثية.