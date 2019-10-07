بحث ترتيبات مونديال البارالمبية للقوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مع بقاء شهر واحد فقط لانطلاق بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى في دبي، في الفترة من 7-15 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1600 رياضي من 130 دولة، عقدت اللجنة المنظمة المحلية وفريق بطولة العالم، سلسلة من الاجتماعات، لإجراء مراجعة شاملة للأعمال التحضيرية للحدث الكبير.

حضر الاجتماعات 5 من أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المختلفة لمراجعة خططهم واستكمال آخر التطورات، وتمت زيارة وتفقد العمل الجاري في الاستاد الرئيسي لنادي دبي لأصحاب الهمم المستضيف للمنافسات وكذلك ملاعب التدريب ومناطق الإحماء، في نادي شرطة دبي والوصل وشباب الأهلي. والتقى الفريق بمسؤولي مطار دبي وطيران الإمارات، للتأكد من تسهيلات استقبال الوفود المتوقع وصولها نهاية أكتوبر الجاري.