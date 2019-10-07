فتح باب التسجيل في «ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، أعلن مجلس دبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة لـ «ترايثلون دبي للسيدات 2019»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، من جميع الجنسيات و الأعمار، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات للعام الثالث على التوالي، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية، وتتيح اللجنة المنظمة، التسجيل في الترايثلون للسيدات بداية من عمر 16 سنة فما فوق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

بداية

ويتضمن التنافس في الترايثلون ثلاث سباقات، هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في السوبر سبرنت على مسافة 400 م سباحة، ومسافة 10 كم دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كم جري، فيما تتنافس المتسابقات في السبرنت على مسافة 750 م سباحة، ومسافة 20 كم للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كم جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة، تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كم سباحة، و40 كم للدراجات هوائية، و10 كم جري، وستنطلق منافسات الترايثلون، بالسباحة، التي تقام في شاطئ نادي دبي للسيدات، في إطار من الخصوصية التامة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية، التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري في قناة دبي المائية.

دعم القيادة

وقالت لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة، رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، مديرة نادي دبي للسيدات: «يسرنا أن نعلن عن انطلاق التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان من السباق، الذي لم يكن يتحقق بدون دعم القيادة الرشيدة في الدولة لرياضة المرأة، وتوفير كافة الإمكانات لتحفيزها على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية والحياة الصحية».

أعمال

وأضافت: "تم اعتماد 13 ديسمبر المقبل، لإقامة الحدث الذي يحتضن منافساته نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا، ونتوقع أن يتضاعف عدد المشاركات هذا العام، نظراً لزيادة الوعي وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة لدى السيدات، بدعم من قيادتنا الرشيدة، وسيتم تخصيص ريع الحدث من رسوم التسجيل والرعاية للأعمال الخيرية، مشيرةً إلى مشاركة 324 متنافسة في نسخة العام الماضي من مختلف الجنسيات والأعمار، بينهن 121 متسابقة إماراتية، تقدمتهن معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، كأول وزيرة في المنطقة تشارك بسباقات الترايثلون.