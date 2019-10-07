ميرزا والمنصوري يحصدان برونزية «الماديسون» في «آسيوية المضمار»

المصدر: تايلاند - البيان الرياضي

واصل منتخب الدراجات تألقه في بطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في تايلاند، ونجح ثنائي المنتخب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري من الفوز بالبرونزية في سباق «الماديسون»، الذي أقيم صباح أمس، بعد الفوز بالمركز الثالث في السباق الذي اتسم بالقوة والندية بين نجوم المنتخبات الآسيوية، وبرونزية الماديسون التي فاز بها الثنائي المتألق أسعدت البعثة، لأنها الميدالية التي يحققها منتخبنا لأول مرة على المستوى القاري، والميدالية الرابعة المنتخبنا في البطولة.