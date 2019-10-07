«أخطبوط الجوجيتسو».. مهمة مزدوجة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

لم تمنع المهام الإدارية التي تولاها «اخطبوط الجوجيتسو» جاسم سعيد، من مواصلة إنجازاته مع اللعبة، مواصلاً القيام بدور مزدوج «لاعباً وإدارياً» مع فريق الشارقة، إذ نجح في الحصول على ميدالية ذهبية في الحزام البنفسجي لبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بجانب عمله الإداري مع الفريق.

وكان للمهمة المزدوجة لجاسم سعيد أثرها الكبير في ما حققه الشارقة في البطولة «5 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.

وجاء انتقال جاسم سعيد للشارقة هذا الموسم بعد فترة قضاها إدارياً في نادي شباب الأهلي، وقبلها لاعباً في صفوف الجزيرة حقق فيها عدداً كبيراً من الألقاب، بينما تميزت فترته الحالية مع الشارقة في الجمع بين منصب الإداري واللاعب، ليكون قائداً لجوجيتسو الشارقة داخل وخارج الحلبة.