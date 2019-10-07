6 رياضيين حازوا ثقة الناخبين

المصدر: دبي- ياسر قاسم

شكّل الرياضيون وجوداً جيداً بين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، عقب إعلان النتائج الأولية، ووصل العدد إلى 6 فائزين من 20 شخصية حازت ثقة الناخبين، وكان على رأس الفائزين أسامة الشعفار من دبي، وهو صاحب سجل رياضي زاخر بالإنجازات، وتولى عدداً من المناصب الرياضية، ويشغل حالياً منصب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات بجانب عضوية «الأولمبي الآسيوي» واللجنة الأولمبية، ونال «جائزة الإبداع الرياضي» وجائزة الإنجاز الرياضي بين 2006-2012 والوسام الذهبي من «دولي بناء الأجسام 2009».

ومن رأس الخيمة فاز يوسف البطران لاعب كرة القدم وإداري نادي الإمارات وعضو اتحاد الجوجيتسو منذ 2012 ، وأحمد الشحي نائب رئيس اتحاد القوى ونائب رئيس نادي رأس الخيمة وعضو «مسابقات اتحاد الكرة».

ومن الشارقة فاز الزميل عدنان الحمادي المعلق الرياضي ومقدم البرامج، وحميد الشامسي النائب الثاني لرئيس «الثقة لأصحاب الهمم»، كما فازت من عجمان هند بن هندي عضو مجلس عجمان للشباب.