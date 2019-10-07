المطوع نائباً لرئيس لجنة «حوكمة» استراتيجية الرياضة الخليجية

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

أسندت لجنة حوكمة الخطة الاستراتيجية لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي ممثل الإمارات راشد المطوع في اللجنة مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي في وزارة التسامح لشغل منصب نائب الرئيس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت لإقرار اللائحة التنفيذية لخريطة عملها خلال الفترة المقبلة بمتابعة أعمال اللجان الفنية الشبابية وإعداد القادة وبيوت الشباب والإعلامية والرياضة للجميع التابعة للمجلس وتنفيذ خطته الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة، على أن تكون أعمال تلك اللجان مطابقة لمعايير الحوكمة بما يحقق طموح الشباب الخليجيين. وأكد عبدالرحمن المطيري رئيس اللجنة الخليجية مدير عام الهيئة العامة للشباب الكويتية أن أعضاء اللجنة اعتمدوا توصية لتكريم أعضاء اللجنة التأسيسية.