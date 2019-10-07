طائرة الوصل تكمل مربع كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكمل الوصل، أضلاع المربع الذهبي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال أول من أمس، بتأهله إلى الدور قبل النهائي، بعد فوزه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ملعب صالة نادي العين.

وجاءت نتائج أشواط المباراة التي جرت ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة، 17-25 و25-21 و21-25 و25-19 و15-9، لمصلحة الوصل، والذي يلتقي مع العين في الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، والذي تقام مباراتيه يوم 15 أكتوبر الجاري، إذ يلتقي شباب الأهلي مع النصر في المباراة الثانية للمربع الذهبي. والجدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة الثلاث، تقام مبارياتها يوم 11 أكتوبر الجاري.