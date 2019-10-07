انتخابات «القوى» تحسم المقعد النسائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في فندق جراند حياة دبي مساء اليوم، لإجراء الانتخابات على المقعد النسائي، والذي تتنافس عليه المرشحتان سارة فريدوني من نادي شباب الأهلي، وأروى أحمد من نادي الجزيرة الحمراء، فيما تم حسم مقعد الرئيس، بفوز اللواء (م) أحمد الصايغ مرشحاً من نادي الوصل، بالمنصب بالتزكية، بعد اعتذار منافسه سعد المهري مرشح شباب الأهلي، عن استكمال سباق الانتخابات، وسبق أن فاز بمقاعد العضوية الأربعة بالتزكية كل من عبدالله خميس بوعميم، محمد سعيد آل علي، خليفة سعيد الكندي وسلطان أحمد شريف الزعابي.وعقب انتهاء الانتخابات، سيعقد المجلس الجديد، اجتماعه الأول، لتوزيع الحقائب الإدارية، واختيار العضو المعين.