تأجيل انتخابات ألعاب القوى 7 أيام

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

قررت لجنة انتخابات اتحاد ألعاب القوى في اجتماعها مساء اليوم، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لمدة أسبوع (7 أيام)، لتعقد في الخامسة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري، في فندق جراند حياة دبي.

وترددت أنباء أن سبب تأجيل موعد انعقاد الجمعية التي كانت مقررة غداً الأثنين، تغيير موعد وصول مندوب الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والمكلف بحضور الانتخابات التي يشهدها الاجتماع.

والجدير بالذكر، أن اجتماع الجمعية العمومية لألعاب القوى، سوف يشهد تنافساً على المقعد النسائي بين المرشحتين سارة فريدوني من نادي شباب الأهلي، وأروى أحمد من نادي الجزيرة الحمراء.

فيما تم حسم مقعد رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بفوز اللواء (م) أحمد الصايغ مرشحاً من نادي الوصل، بالمنصب بالتزكية، بعد اعتذار منافسه سعد المهري مرشح شباب الأهلي، عن استكمال سباق الانتخابات.

وفوز كل من عبد الله خميس بوعميم، محمد سعيد آل علي، خليفة سعيد الكندي وسلطان أحمد شريف الزعابي، بمقاعد عضوية مجلس الإدارة الأربعة بالتزكية.