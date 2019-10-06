طائرة شباب الأهلي والنصر والعين إلى مربع الكأس

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تأهلت فرق شباب الأهلي والنصر والعين، إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، وتقام مباراتاه يوم 15 أكتوبر الجاري، ويلتقي فيهما شباب الأهلي مع النصر، وينتظر العين الفائز من لقاء الوصل والجزيرة.

ووصل العين إلى المربع الذهبي، بعد فوزه على حتا أول من أمس، في صالة نادي النصر، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي، وضمن نفس المجموعة، تأهل النصر، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على بني ياس، في مباراة ماراثونية جرت في صالة نادي العين، فيما ضمن شباب الأهلي، تأهله للمجموعة الثانية، خاصة بعد انسحاب عجمان من البطولة، التي تعتبر ثاني منافسات الموسم الحالي.