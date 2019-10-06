مطاردة ثلاثية متواصلة على صدارة دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أصبح فارق الأهداف، هو الفيصل في فض النزاع والمطاردة الثلاثية على صدارة دوري الرجال لكرة اليد، وللجولة الخامسة على التوالي، ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المباريات التي أقيمت أول من أمس، وأعلنت عن جمع كل من فرق شباب الأهلي والشارقة والوصل، 15 نقطة مثلت العلامة الكاملة، ومنح فارق الأهداف الصدارة للشارقة عقب فوزه العريض على العين 36/‏21، فيما تغلب شباب الأهلي الوصيف على النصر 22/‏18، وتجاوز الوصل الثالث، مستضيفه الجزيرة بنتيجة 24/‏21، وشهدت الجولة الخامسة أيضاً، الفوز الأول لبني ياس بعقر داره على جاره فريق الوحدة 30/‏23، وتفوق فريق الظفرة على مستضيفه فريق مليحة 29/‏27، وبختام تلك الجولة يحتل النصر المركز الرابع برصيد 11 نقطة، ومعه مليحة الخامس بالرصيد نفسه.