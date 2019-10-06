5 مواجهات في كأس الاتحاد للسلة اليوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تقام 5 مواجهات في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة اليوم، بينها مواجهتا الدور نصف النهائي المثيرتان، الأولى بين النصر والوصل، ويلتقيان على صالة شباب الأهلي، والثانية تجمع شباب الأهلي مع الشارقة، على صالة النصر، وتبدو الحظوظ متساوية بين الفرق الأربعة في سباق الوصول للمباراة النهائية الأربعاء المقبل، بينما يلتقي بصالة الجزيرة فريقا الوحدة والعين، لتحديد المركزين التاسع والعاشر، وعلى تحديد المراكز من الخامس للثامن، يلتقي بصالة بني ياس الظفرة مع الجزيرة، ويلعب بني ياس والبطائح على صالة الوصل. وجاء تأهل الشارقة لنصف النهائي، بعد تخطيه الشارقة بني ياس، بنتيجة 94-47، فيما تأهل النصر حامل اللقب بفوزه على الظفرة 88-65، وفاز شباب الأهلي على البطائح 83-55، وتغلب الوصل على الجزيرة 88-65.