الصايغ رئيساً لاتحاد ألعاب القوى بالتزكية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز اللواء (م) أحمد الصايغ، برئاسة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بالتزكية، بعد اعتذار منافسه سعد المهري مرشح شباب الأهلي، عن استكمال سباقات الانتخابات المقررة في الخامسة من مساء الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في فندق جراند حياة دبي فقط، على تحديد المقعد النسائي، والمتنافس عليه من قبل المرشحتين سارة فريدوني من نادي شباب الأهلي، وأروى أحمد من نادي الجزيرة الحمراء.

وسبق أن فاز بمقاعد عضوية مجلس الإدارة الأربعة بالتزكية كل من عبد الله خميس بوعميم، محمد سعيد آل علي، خليفة سعيد الكندي وسلطان أحمد شريف الزعابي.

وعقب انتهاء الانتخابات، سيعقد مجلس الإدارة الجديد، ومدة عمله سنة واحدة حتى أكتوبر المقبل، اجتماعه الأول، ويتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية، واختيار العضو المعين بالاتحاد.